ألمانيا تبحث عن مئات الموظفين للإسراع في ترحيل اللاجئين المرفوضين

تبحث الحكومة الألمانية عن مئات الموظفين للتطوع في دعم إسراع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

وذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، استنادا إلى مناشدة من وزارة الداخلية الألمانية أن هناك حاجة إلى نحو 420 موظفا من حاملي الشهادات المتوسطة والعليا لدعم الولايات الألمانية، للعمل كمتطوعين لمدة تتراوح بين 6 و15 شهرا بهدف التوصل إلى نتائج ملموسة في مجال إعادة اللاجئين المرفوضين.

وبحسب تقرير المجلة، لا يشترط تمتع الموظفين المطلوبين بخبرة في القوانين الخاصة بشؤون اللاجئين والأجانب.

وذكرت المجلة في تقريرها أنه من المتوقع بحسب البيانات أن يرتفع عدد طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد إلى نحو 485 ألف شخص خلال العام الحالي.

وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، ذكر في فبراير الماضي أن العام الماضي شهد نحو 80 ألف حالة ترحيل وعودة طوعية، مضيفا أن هذا العدد آخذ في الارتفاع.

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل اتفقت في فبراير الماضي مع رؤساء حكومات الولايات على إسراع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. (DPA)

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