أميركي مخمور يفتح النار في حمام سباحة

أطلق رجل كان يحتسي الجعة بيد ويشهر مسدسا بيده الأخرى، النار بجوار حمام سباحة في مجمع سكني في سان دييغو وأصاب عددا من الأشخاص قبل أن تطلق الشرطة النار عليه و تقتله.

وقال أحد سكان المجمع السكني لوسائل إلام محلية إن ما بين خمسة وسبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص، قبل أن تقتل الشرطة المسلح في مكان الحادث ، وحالة المصابين غير معروفة.

ولم تعرف بعد ملابسات إطلاق النار الذي بدأ بعد السادسة مساء بالتوقيت المحلي عند مجمع جا جولا كروسرودز السكني في قسم جامعة سيتي في سان دييغو.

وقال شاهد آخر إنه رأى المشتبه به “يجلس ويحتسي الجعة بيد وفي يده الأخرى مسدس” في منطقة حمام السباحة في المجمع السكني بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز ، وقال إنه وزوجته شاهدا “ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص راقدين على الأرض”، وإنه شاهد أيضا أحد الجرحى وهو يزحف نحو مصاب آخر لمساعدته.

وأضاف الشاهد أن رجلي شرطة وصلا إلى الموقع تصديا للمسلح السكران الذي تبادل إطلاق النار مع الشرطة قبل مقتله بالرصاص. وأضاف أن بعض الضحايا نقلوا في سيارات إلى المستشفى قبل وصول رجال الإطفاء أو المسعفين إلى الموقع.

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