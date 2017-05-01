أمير قطر يتوجه للسعودية في زيارة ” أخوية ” لم يعلن عنها مسبقاً

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، العاصمة القطرية الدوحة متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن “أمير البلاد توجه إلى المملكة في زيارة أخوية يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.

ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل حول أهداف ومدة الزيارة.

تأتي الزيارة بعد نحو 5 أشهر من الزيارة التي قام بها الملك سلمان لقطر في 5 ديسمبر/كانون أول الماضي ضمن جولة خليجية شملت الإمارات والبحرين والكويت أيضاً. (ANADOLU)

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