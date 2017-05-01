إيران : لن نوقف ” محادثات أستانة ” رغم خلافاتنا مع تركيا حول سوريا

قال الاثنين المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، إن طهران لديها خلافات مع أنقرة بشأن سوريا، لكنها لن توقف # محادثات_أستانة على خلفية هذه الخلافات، وإنما “تصر علي مواصلتها”.

وفي رده على سؤال حول اجتماع أستانة المقبل وموقف تركيا حيال القضايا السورية، لفت قاسمي خلال مؤتمره الصحفي الاثنين، إلى أن “اجتماع أستانة تمخض عن التعاون الثلاثي بين طهران وموسكو وأنقرة، وذلك بناء على القواسم المشتركة التي تجمع بين هذه الدول الثلاث”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه “لا يمكن التغاضي عن دور تركيا في سوريا”؛ مضيفا أن “حضور تركيا في هذا الاجتماع، وإلى جانب إيران وروسيا من شأنه أن يحظى بأهمية”.

وتابع: “رغم تعارض المواقف بين طهران وأنقرة حول القضايا السورية، لكننا لن نوقف محادثات أستانة ونصر على مواصلتها؛ ونبذل الجهود ليستمر اجتماع أستانة بقوة… والتأثير في حل الازمة السورية”. (DPA)

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