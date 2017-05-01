الأمم المتحدة تحذر من هجوم بقيادة السعودية على ميناء يمني

قال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين، إن المنظمة الدولية ما زالت تتلقى إشارات على أن التحالف بقيادة السعودية في اليمن قد يهاجم ميناء الحديدة مما سيتسبب في معاناة إنسانية وخسائر بشرية.

وقال الأمير زيد في مؤتمر صحافي بجنيف، “الأمم المتحدة قلقة إزاء التداعيات الإنسانية لمثل هذا الهجوم فيما يتعلق بتأجيج الأزمة الإنسانية، ناهيك عن مخاوفنا من وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين إذا ما تعرض الميناء لهجوم كبير”.

كان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر كرر الأسبوع الماضي أن الحوثيين يهربون السلاح إلى اليمن عبر ميناء الحديدة وقال إن حكومته تفضل إشراف الأمم المتحدة على الميناء بدلا من تعرضه لهجوم. (REUTERS)

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