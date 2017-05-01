السعودية : إرتفاع معدل البطالة رغم الخطط الهادفة لخفضه

ارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته، فيما كان 11.6% نهاية 2015 بحسب مسح أجرته وكالة الأناضول، الأمر الذي يتعارض مع خطط الدولة الهادفة لخفض معدل البطالة بين مواطنيها

وأوضحت الوكالة أن تفاقم معدل البطالة بين السعوديين جاء بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيس لدخل البلاد، وما تبعه من خفض للإنفاق الحكومي.

وتراجعت أسعار النفط الخام منذ منتصف عام 2014 من 120 دولارا للبرميل، إلى 27 دولار مطلع العام الماضي، قبل أن تصعد إلى حوالي الـ 50 دولارا في الوقت الحالي، الأمر الذي تسبب بأضرار بإيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط بالعالم، ما أدى إلى خفض الإنفاق الحكومي الذى دفع بدوره العديد من شركات القطاع الخاص لتسريح عمالة سعودية وأجنبية.

وكان وزير العمل السعودي علي الغفيص قد قرر في كانون الثاني الماضي، حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة. (ANADOLU)

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