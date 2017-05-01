السويد : حريق يأتي على مسجد ” الإمام علي ” في ستوكهولم

تسبب حريق مجهول اندلع في مسجد “الإمام علي” بالعاصمة السويدية ستوكهولم، منتصف ليلة الأحد، في إلحاق أضرار واسعة به، حالت دون إمكانية استخدامه مجددًا.

وفي تعليق منه على الحادث قال مدير دائرة مطافئ ستوكهولم، طوبياس أكيسون، في تصريحات للتلفزين الرسمي السويدي SVT، فجر الإثنين، إن “رجال الإطفاء تعاملوا مع الحريق الذي اندلع في المسجد الواقع في منطقة جارفالا بالعاصمة”.

وأضاف أكيسون، أنه لم يتم العثور على ما يثير الشبهة حتى الآن، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة سبب الحريق.

بدوره قال المتحدث باسم المسجد، أقيل زاهري، في تصريحات لقناة SVT، إن المسجد لم يعد صالحا للاستخدام؛ جرّاء ما لحق به.

وأعرب زاهري، عن قلقه مما حدث، مشيرًا إلى أن مكتبة المسجد التي تضم ثلاثة آلاف كتاب لم تسلم هي الأخرى من أضرار الحريق. (ANADOLU)

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