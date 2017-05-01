السويد : لاجئون مرفوضون و محتجزون جنائياً بانتظار الترحيل يفرج عنهم بسبب ” نقص أماكن الحجز ” !

قالت وسائل إعلام سويدية، إن عدداً من طالبي اللجوء المرفوضين، ممن ارتكبوا مخالفات وجرائم، وينتظر ترحيلهم، تم الإفراج عنهم بسبب وجود “نقص في أماكن الحجز”.

وذكرت صحيفة “كفالسبوستن” السويدية، وفق ما نقلت عنها شبكة “الكومبس”، إن مصلحة الهجرة أفرجت في شباط الماضي عن ثلاثة أشخاص، رغم أن اثنين منهم لم تقبل بلدانهم استقبالهم لارتكابهم جرائم خطيرة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس العمليات في شرطة الجنوب قوله “إن العاملين هنا يشعرون بالكثير من الإحباط، لأن هؤلاء الأشخاص كان يمن المفترض أن يتم تنفيذ قرار الطرد بحقهم”.

الجدير بالذكر أن اللاجئين الذين يحصلون على قرارات قطعية بالترحيل من #السويد ، يتم تحويل ملفاتهم للشرطة، إن رفضوا مغادرة البلاد.

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