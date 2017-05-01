اللاعب السوري ” محمود آمنة ” يقود فريقه الهندي لتحقيق لقب الدوري الأول في تاريخه ( فيديو + صور )

قاد اللاعب السوري محمود آمنة فريقه “آيزاول” للفوز ببطولة الدوري الهندي للمرة الأولى في تاريخه.

وتعادل الفريق الهندي في مباراته الأخيرة مع “شيلونغ لاجونغ” بهدف لكل فريق، ليتوج بلقبه الأول في تاريخه، في موسمه الثاني بالدرجة الأولى، بفارق نقطة عن منافسه “موهان باغان”.

وفي المباراة قبل الأخيرة، فاز فريق الآمنة على منافسه “موهان باغان”، بهدف وحيد صنعه الآمنة.

وكان محمود آمنة (34 عاماً)، بدأ مسيرته مع نادي الحرية الحلبي، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد، ويحقق معه لقب الدوري ولقبين في الكأس.

وفي العام 2009، بدأ الآمنة رحلته الإحترافية الخارجية، فعلب في إيران (راه آهن) والعراق (السليمانية) وماليزيا (سايم داربي)، والهند (سبورتينغ جوا – آيزاول).

لقاء مع الآمنة قبل مباراة القمة أمام موهان باغان

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