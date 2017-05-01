بالفيديو .. تعرف على فوائد أكياس الشاي بعد استخدامها

عادة ما نلجأ إلى رمي أكياس #الشاي المستعملة في سلة القمامة، ظناً منا أن لا فائدة منها، غير أن هناك العديد من الاستخدامات الهامة التي ستجعلك تفكر كثيراً قبل التخلص من أكياس الشاي المستعملة في المرة القادمة.

وفيما يلي بعض الاستعمالات الغريبة لأكياس الشاي التي لم تسمع عنها من قبل، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية:

1- إضافة نكهة للأرز أو المعكرونة، حيث توضع أكياس الشاي داخل الماء الذي يسلق به الأرز أو المعكرونة للحصول على نكهة مميزة لوصفة الطعام.

2- تنظيف الأطباق والاواني في المطبخ، حيث تضاف أكياس الشاي إلى الماء المستخدم لنقعها، مما يجعل من السهل إزلة الأوساخ وبقايا الطعام.

3- يحتوي الشاي الأسود على حمض التانيك والثيوبرومين، مما يجعله مفيداً لعلاج حروق الشمس على الجلد.

4- تنبعث روائح كريهة من سلة القمامة في المطبخ، ويمكن استخدام أكياس الشاي المستعملة للتخفيف من هذه الروائح، عن طريق وضعها أسفل سلة القمامة، واستبدال هذه الأكياس كل أسبوع على الأقل.

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