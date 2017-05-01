بالفيديو .. سعودي يوثق لحظة نزول ” صاعقة ” في حائل

وثّق أحد هواة التصوير في منطقة #حائل، صاعقة رعدية ضربت بلهبها الأرض؛ وذلك أثناء هطول الأمطار التي شهدتها أجزاء من المنطقة.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو قصيراً يُظهر نجاة أحد هواة التصوير من صاعقة أثناء توثيقه للأمطار التي هطلت على أجزاء من منطقة حائل في الفترة الماضية.

وكانت إدارة الدفاع المدني السعودية قد أهابت بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار ووقوع الصواعق الرعدية بحسب ما نقلت صحيفة سبق ، والبعد عن الأماكن المكشوفة، وقامت المديرية بنشر تعليمات السلامة الواجب اتباعها عند حدوث الصواعق الرعدية؛ وذلك للمساهمة في منع وتخفيف مثل هذه الحوادث.

كما حذّرت المديرية من الاحتماء تحت شجرة وحيدة أو الإمساك بأجسام معدنية موصلة للكهرباء مثل المظلات المعدنية وما شابهها في هذه الظروف، وأكدت أن السيارة تعتبر مكاناً آمناً لتجنب خطر الصواعق.

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