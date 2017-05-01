بريطانيا : الشرطة تعتقل ثلاث فتيات بتهمة الاشتباه في صلتهن بالإرهاب

أعلن مقر جهاز الشرطة البريطانية في لندن “سكوتلاند يارد” عن إلقاء القبض على ثلاث فتيات بتهمة الاشتباه في صلتهن بالإرهاب.

وأوضح الاثنين أن اعتقال الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و19 عاماً يعد جزءاً من عملية استخباراتية.

يذكر أن الشرطة ألقت القبض على ستة أشخاص يوم الخميس الماضي خلال مداهمة في مبنى سكني شمالي لندن، وفي مقاطعة كينت.

وكان قد تم إطلاق النار على سيدة (21عاماً) من جانب فرد شرطة خلال المداهمة. وغادرت المستشفى الأحد بعد علاجها من اصابتها، حيث تم احتجازها.

وأشارت الشرطة إلى أن اعتقالات اليوم على صلة بمداهمة يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الشرطة أنه كانت هناك خطط لشن هجوم. (DPA)

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