حزب الخضر في ألمانيا : الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يكون قليل التكلفة على بريطانيا

أكدت قيادية في حزب الخضر الألماني على ضرورة وفاء بريطانيا بالتزاماتها المالية حيال الاتحاد الأوروبي عند خروجها من التكتل.

وقالت سكا كيلر، زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان الأوروبي، اليوم الأحد إن ” الخروج لن يكون قليل الكلفة بالنسبة لبريطانيا”.

وأوضحت كيلر أن الاتحاد الأوروبي ليس جمعية ” يمكن للمرء أن يخرج منها بحلول نهاية الشهر”، وقالت إن ” القرارات المالية في الماضي تم اتخاذها بصورة مشتركة، بما في ذلك لندن، ولا يمكن لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التملص ببساطة من هذه القرارات”.

يذكر أن التقديرات تشير إلى أن الالتزامات المالية المستحقة على بريطانيا تجاه الاتحاد الأوروبي تصل إلى 60 مليار يورو.

وكان قادة الدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، صادقوا في قمة استثنائية في بروكسل أمس السبت على المبادئ التوجيهية لمفاوضات خروج بريطانيا، ويمهد هذا التصديق الطريق أمام البداية المقبلة للمفاوضات الرسمية التي يجب أن تنتهي في غضون عامين بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت كيلر على أن المفاوضات ” لن تكون سهلة”، لكنها قالت إن التصديق السريع على المبادئ التوجيهية يمثل إشارة جيدة، لكن التحديات الحقيقية ما تزال قائمة. (DPA)

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