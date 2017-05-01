دبي أول مدينة في العالم تطور خطاً باسمها و يعتمد بمراسلاتها

أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد #دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، “خط دبي” كأول خط في العالم يتم تطويره من قِبل مدينة ويحمل اسمها، بالتعاون مع شركة #مايكروسوفت العالمية، وذلك “تماشياً مع نهج دولة #الإمارات الرائد في مجال الابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعماً للجهود المبذولة لتعزيز دور الإمارة وتأكيد تميزها في العالم الرقمي”.

وبهذه المناسبة، وجه ولي عهد دبي الجهات الحكومية في الإمارة باعتماد الخط في المراسلات الحكومية، وقال الشيخ بحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية : “إن إطلاق خط دبي إلى العالم خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة في ترسيخ مكانة دبي في العالم الرقمي، وإبراز شخصيتها المتميزة التي اقترنت بمفاهيم الإبداع والابتكار في شتى المجالات وهذا الإنجاز الجديد وبما يملكه الخط من مواصفات خاصة تمنحه التفرد في مجال الخطوط الرقمية المستخدمة عالمياً”.

ونوه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بأن “خط دبي” يعكس مجموعة من القيّم التي طالما تميزت بها دولة الإمارات وتشكل رؤيتها ونهجها في السعادة والعطاء والإقدام والحداثة والتسامح علاوة على تشجيع الإبداع والابتكار، والفخر بالموروث الثقافي والعيش المشترك والتعاون البناء مع سائر الشعوب، بينما جاء الخط الجديد على هيئة تجمع بين عراقة الماضي وتطلعات المستقبل”.

وأضاف الشيخ: “وجهنا الجهات الحكومية في الإمارة بالبدء في استخدام خط دبي في المراسلات الحكومية الرسمية باعتباره نقطة تحول جديدة لدبي في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في عالم التكنولوجيا الرقمية، وليكون ذلك بمثابة التزام حكومي يضمن نشر ونجاح هذه المبادرة محلياً وعالمياً”.

وأثنى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على العناية بالتفاصيل التي تميز خط دبي عن غيره من الخطوط المستخدمة في العالم، وبدقة وفرادة التصميم الذي يجمع بين أصالة الماضي وتطلعات المستقبل، ويمنح كل إنسان حقه في التعبير، في عالم تسعى دولتنا أن يكون أكثر تسامحا وسعادة.

وأضاف الشيخ: “تابعت كافة مراحل تطوير هذا الخط، منذ بداية الرسومات الأولية للتصميم وصولاً إلى المراحل النهائية للتنفيذ، وأهنئ فريق العمل وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة المبتكرة”.

وقد طُوِر “خط دبي” وفقًا لأعلى المعايير التقنية المستخدمة في هذا المجال، وهو أول خط ضمن جميع تطبيقات وحلول شركة مايكروسوفت يتم تطويره من قِبل مدينة ويحمل اسمها، إذ إن خط دبي ليس مجرد وسيلة رقمية للكتابة فحسب، بل هو أداة من أدوات التواصل التي تسمح للأفراد في مختلف أنحاء العالم بالتعبير عن أنفسهم وآرائهم ومشاعرهم.

من جانبه قال سامر أبو لطيف، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى مايكروسوفت: “تماشيًا مع سعي مدينة دبي نحو تحقيق ابتكار جديد في مجال التصميم والتكنولوجيا على النطاق العالمي، نؤكد من هذا المنبر بأن خط دبي يمثل طفرة قوية تجاه تبوء المدينة مكانها الريادي في العالم، حيث سيكون اسم “خط دبي” متوفرا عالميًا ولأكثر من 100 مليون مستخدِم حول العالم من خلال تطبيقات أوفيس 365 .

ويُعتبر إطلاق هذا الخط خير مثال على التعاون بين مدينة دبي وشركة مايكروسوفت بهدف تشجيع روح الابتكار ودفع عجلة تنمية المجتمعات وتطورها، كما يعزز دور مايكروسوفت نحو تمكين مدينة دبي لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تصدرها لجميع المجالات حول العالم من خلال تعزيز العمل المشترك وتحقيق التكامل والترابط بين القطاعين الحكومي والخاص وصولاً بإمارة دبي نحو العالمية”.

يشار إلى أن “خط دبي” من تصميم الدكتورة نادين شاهين بالتعاون مع فريق عالمي مختص من شركة “مونوتايب” العالمية، وهو خط متطور وذو خواص فريدة يهدف إلى التشجيع على القراءة والتعبير عن الذات حيث تم ابتكار خط دبي بشكل متقن لتجسير الفجوة التي دائمًا ما تعيق تحقيق التناغم التام بين النصوص العربية واللاتينية في سبيل توفير خطوط رقمية متناغمة تحقق الاندماج السلس ما بين هذه الأحرف والأشكال الكتابية باختلاف اللغات المستخدمة.

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