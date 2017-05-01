دييغو كوستا يجتمع بخورخي مينديز تمهيداً لإبرام صفقة صيفية آسيوية

رصدت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية صورا للمهاجم الإسباني #دييغو_كوستا مهاجم نادي #تشيلسي الإنكليزي داخل مطعم شهير بحضور البرتغالي خورخي مينديز وكيل اللاعبين الشهير ومعهما رجال من الجنسية الآسيوية .

والتقطت الصحيفة صورًا لكوستا ومينديز وهما يتناولان وجبة عشاء في احد المطاعم رفقة مجموعة من الأشخاص أظهرت ملامحهم على أنهم من الجنسية الآسيوية، وهو ما جعلها – الصحيفة – تؤكد بأن الاجتماع قد عقد من اجل دراسة إمكانية انتقال الهداف الإسباني إلى أحد أندية الدوري الصيني خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، إذ لم تستبعد أن تكون الأمور قد دخلت مرحلة المفاوضات حول تفاصيل العقد خاصة في ما يتعلق بالشق المالي، وخاصة الراتب السنوي الذي سيتقاضاه كوستا في حال انتقاله إلى الصين.

هذا وسبق لثلاثة أندية صينية، وهي جوانجزو إيفرجراند و هيبي شينا فورشن و جيانغسو سونينغ، أن عبرت عن رغبتها في التعاقد مع دييغو كوستا سواء في الميركاتو الشتوي المنصرم أو الميركاتو الصيفي القادم، وهي ذات الرغبة التي عبر عنها المهاجم الإسباني الذي لم يخفِ تطلعه لمغادرة النادي اللندني قبل انقضاء عقده معه عندما أكد في تصريحات صحفية قائلاً بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : ” كل شيء وارد ولا أحد يعلم ما يمكن أن يحصل ” ، مضيفاً:” أنا حالياً سعيد ومرتاح في تشيلسي، لكن غداً إذا جاء الصينيون إلى النادي وقالوا لي يجب أن ترحل إلى الصين، فحينها لن أتردد في الرحيل ” .

هذا ويلعب كوستا لنادي تشيلسي منذ صيف عام 2014 ، حيث ساهم معه في حصول “البلوز” على لقب الدوري الممتاز في عام 2015 ، كما انه يقود فريقه لاستعادة ذات اللقب خلال العام الجاري، بعدما ساهم في تصدره للترتيب العام للدوري المحلي، فضلاً عن قيادته “لأزرق لندن” لبلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، حيث تؤكد تقارير إنكليزية عزم اللاعب على مغادرة عاصمة الضباب بعد تحقيق فريقه لثنائية “الدوري والكأس”.

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