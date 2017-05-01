رغم عدم اعتراض زوجته الأولى .. الحسكة : سجن و تغريم رجل من قبل ” الإدارة الذاتية ” بسبب زواجه من امرأة ثانية

قالت وسائل إعلام كردية، يوم الأحد، إن الإدارة الذاتية في الحسكة (حزب الاتحاد الديمقراطي – وحدات الحماية الكردية، سجنت مواطناً بسبب زواجه للمرة الثانية.

وإلى جانب السجن، أكدت “وكالة باسنيوز”، أن الإدارة فرضت عليه غرامة مالية مقدارها 500 ألف ليرة (حوالي 900 دولار).

وذكرت الوكالة أن الإدارة اعتقلت “ريزان محو” من قرية الشبك بريف الحسكة، على الرغم من أن زوجته الأولى لم تتقدم بأي شكوى ضده بسبب زواجه بثانية.

ومن المقرر وفق قرار المحكمة، أن يسجن محو بين 3 أشهر إلى سنة، ومن ثم يجب عليه “تطليق” إحدى زوجته، بحسب ما نقل المصدر ذاته.

وكانت الإدارة الكردية فرضت قراراً يمنع زواج الرجل بثانية في مناطق سيطرتها، ويتعرض مخالفو القرار للسجن والتغريم، كما حصل مع محو.

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