صحيفة إسبانية : إيسكو لم يوافق على التجديد لريال مدريد

أصبح لاعب الوسط الإسباني الشاب #إيسكو_ألاركون، نجمًا لفريق #ريال_مدريد في الأسابيع الأخيرة بعد تألقه في أكثر من مباراة، مما زاد من الحديث حول وجوب إشراكه في التشكيلة الأساسية للفريق، وعدم الإبقاء عليه فوق كراسي الاحتياط .

وتقول صحيفة “سبورت” الإسبانية أن إيسكو لم يوافق حتى الآن على عرض ريال مدريد له لتمديد عقده، والذي طُرح على اللاعب في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيسكو لم يوافق حتى الآن على عرض تمديد عقده مع الفريق، بسبب عدم تأكده من دوره في الفريق، إضافة لوجود اهتمام كبير من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز باللاعب.

ومع اقتراب مونديال روسيا فإن الإسباني يفكر في مستقبله بشكل جدي بحسب ما اوردت شبكة كووورة ، ولم يتضح حتى الآن إن كان سيقبل بعرض ريال مدريد الجديد الذي يمتد لعام 2022 وبراتب 6 مليون يورو، وهو ضعف راتبه الحالي في الفريق.

وأوضحت أن العديد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز ترغب في التعاقد مع اللاعب خاصة ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي، كما أن باريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز الأندية الراغبة في ضمه.

وقد أصبحت قضية إيسكو تشغل الجميع في العاصمة الإسبانية مدريد، خاصة جماهير ريال مدريد التي لن تغفر لزيدان أو بيريز في حال تم بيع اللاعب الصيف المقبل.

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