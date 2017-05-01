طبيب مصري لمريضه : ممنوع تشجيع نادي الزمالك !

قدم الطبيب المصري أسامة عمر الإمام وصفة غريبة من نوعها إلى أحد مرضاه، طالبه من خلالها بالتوقف عن تشجيع نادي الزمالك المصري، نظراً للمرحلة الحرجة التي يمر بها فريق “القلعة البيضاء” في الدوري هذا الموسم.

ولاقت هذه الوصفة الطبية انتشاراً وجدلاً كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الطبيب المصري لمريضه في الوصفة الطبية وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “ممنوع تشجيع الزمالك”، في إشارة منه إلى الخسائر المتكررة التي تلاقها الفريق في الأسابيع الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم، وابتعاده عن المنافسة على اللقب.

وأكد أسامة الإمام أن صورة الوصف الطبية التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة، مشيراً إلى أنه لم يقصد إهانة فريق الزمالك أو السخرية منه.

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