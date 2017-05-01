ظاهرة ” مثيرة ” في ريال مدريد يعجز زيدان عن تفسيرها

تمكن فريق #ريال_مدريد من الفوز 2-1 بفضل هدف متأخر جاء في الدقائق الأخيرة من مواجهة فالنسيا على ملعب سنتياغو برنابيو مساء السبت الماضي ، وهو أمر يتكرر بشكل دائم تقريبا في مباريات الفريق الملكي بالدوري الإسبان خصوصا.

فقبل 10 دقائق من نهاية المباراة وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 تمكن البرازيلي مارسيلو من مراوغة الدفاع والتسديد من خارج منطقة الجزاء كرة استقرت في شباك فالنسيا، ضامنا للفريق الملكي 3 نقاط عززت آماله في الحصول على اللقب.

وعند سؤاله عن ظاهرة الأهداف المتأخرة، في المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة، قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ” لا يمكنني شرح هذه الظاهرة، كل ما أعرفه أنها مثيرة.”

وكان ريال مدريد سجل أهدافا متأخرة في مبارياته ضد سبورتينغ خيخون عبر إيسكو، وسجل التعادل كذلك في مباراة الكلاسيكو لكن برشلونة نجح في التسجيل في الثواني الأخيرة، وكان راموس في ذهاب الكلاسيكو خطف التعادل في آخر دقيقة أيضا.

وبعد مباراة سبورتينغ خيخون التي خاضها ريال مدريد بالفريق الرديف، قدم زيدان تفسيرا لظاهرة الأهداف المتأخرة بعد المباراة التي فاز فيها 3-2 وجاء هدف الفوز فيها بالدقيقة 90.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 81 نقطة بنفس عدد النقاط لريال مدريد لكنه يتفوق في المواجهات المباشرة، لكن يتبقى لريال مدريد 4 مباريات في الدوري في حين تبقى لبرشلونة 3 مباريات فقط.

عكس السير