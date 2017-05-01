عضو في الهيئة العليا للمفاوضات : روسيا تقترح إدخال قوات فصل محايدة للتخفيف من حدة التوتر بين المعارضة و النظام

صرح عضو في الهيئة العليا للمفاوضات بأن روسيا طرحت فكرة إنشاء مناطق خاصة للتخفيف من حدة التوتر بين قوات النظام والمعارضة، وكذلك إدخال قوات من دول محايدة إلى خطوط التماس.

ونقلت “روسيا اليوم”، الاثنين، عن فاتح حسون عضو وفد الفصائل المعارضة ووفد الهيئة العليا للتفاوض، قوله: “لم يتم تحديد الدول التي ستشارك في تلك القوات التي سيتم نشرها على خطوط التماس بين الطرفين في سوريا”، لكنه أكد أن الدول المشاركة بقواتها ستكون محايدة وغير مشاركة بالمعارك الجارية حاليا في سوريا.

وأكد عضو وفد الهيئة العليا للتفاوض أنه لم يكن هناك أي طرح لأسماء دول، وفي حال تمت الموافقة من قبل أطراف الصراع على اقتراح موسكو، فسيتم إنشاء مجموعة عمل، وهي التي ستختار بدورها الدول التي ستشارك في تشكيل تلك القوات.

وتابع حسون قائلا: “روسيا ضامن لبدء العملية السياسية والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع النظام السوري، وذلك يتطلب من المجتمع الدولي تدخلا أكبر في محادثات أستانة، كما أن روسيا تطالب بتدخل دولي أكبر في مؤتمرات أستانة، وحقيقة هذا شيء مشجع″.

وأكد حسون في تصريحه لوكالة “نوفوستي” الروسية أن هناك مقترحات من الجانب الروسي تظهر جديته حيال تثبيت وقف إطلاق النار وإقامة مناطق تخفيف التصعيد وضم بعض اللاعبين الدوليين إلى هذه الاتفاقيات الجديدة.

وتعقد الجولة الجديدة للمحادثات حول سوريا في أستانة يومي الأربعاء والخميس القادمين. (DPA)

عكس السير