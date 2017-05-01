على الرغم من إغلاق المعابر البرية و شبه استحالة الحصول على فيزا .. الرئيس التركي : لن نغلق أبوابنا في وجه السوريين !

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “تركيا لن تغلق أبوابها في وجه السوريين”، علماً أنها مغلقة بالكامل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم الاثنين، عقب منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة ميليا الإسلامية في نيودلهي على هامش زيارته الرسمية للهند.

وقال أردوغان، إن بلاده لن تغلق أبوابها في وجه السوريين طالما ظلوا مستهدفين بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والتقليدية.

وأضاف، بحسب وكالة أنباء الأناضول، أنه: “لو أغلقناها أمامهم سنكون من جملة الظالمين، فالرضا بالظلم ظلم”، مبيناً أنه “رغم أنف الأمم المتحدة، يبقى المجرم بشار الأسد، الذي قتل مليون شخص ويمارس إرهاب دولة، على كرسي الحكم في سوريا”.

وتساءل عن الحل الذي توصل إليه الأعضاء الدائمون حيال الوضع في سوريا.

وعلى عكس تصريحات الرئيس التركي، فإن المعابر البرية مع سوريا مغلقة بشكل كامل، ولا يسمح بدخول سوى الحالات الإسعافية الساخنة.

أما جواً وبحراً، فإن السوري بحاجة لفيزا للدخول إلى تركيا، والحصول عليها شبه مستحيل، حيث أن عدداً قليلاً جداً من طلبات الفيزا المقدمة من قبل السوريين (أوروبا – الخليج – سوريا – …) تم قبولها، فيما رفضت أكثرية الطلبات (وما زالت ترفض) لأسباب ترفض السلطات التركية الإفصاح عنها، رغم استيفاء مقدميها للشروط المطلوبة.

جدير بالذكر أن عشرات من السوريين قضوا برصاص الجندرمة التركية خلال محاولتهم دخول تركيا بطريقة غير شرعية (عبر المناطق الحدودية في أرياف حلب وإدلب)، في ظل فشلهم بالدخول بالطرق الشرعية.

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