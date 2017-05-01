غريزمان و كوكي الأكثر ركضاً في دوري أبطال أوروبا

جاء لاعبا #أتلتيكو_مدريد، كوكي ريسوريكسيون والفرنسي #أنطوان_غريزمان على رأس اللاعبين الذين ركضوا أطول مسافة في الملاعب منذ بداية دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بحسب إحصائيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وركض لاعب وسط الأتلتي كوكي 120 ألف و199 متراً، بينما قطع المهاجم الفرنسي مسافة 111 ألف و302.

وجاء في المركز الثالث، داني درينكواتر، لاعب ليستر سيتي الإنكليزي الذي أقصاه “الروخيبلانكوس” من ربع النهائي، حيث ركض في الملاعب مسافة 107 آلاف و401 متر، متقدماً بفارق بسيط عن لاعب آخر في الأتلتي، غابي فرنانديز، الذي قطع 106 آلاف و739 متراً، على الرغم من أن هذا الأخير لعب بواقع مباراة أقل.

وفي نصف نهائي دوري الأبطال، سيواجه رجال مدرب أتلتيكو، الأرجنتيني دييغو سيميوني، فريق ريال مدريد الذي كان لاعبه داني كارفاخال صاحب أفضل مركز بين صفوف الملكي في هذه القائمة بمسافة 99 ألف و801 ركضها على مدار 9 مباريات، وحصل بها على المركز السابع، بينما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز 11 بمسافة 96 ألف و650 متراً.

واحتل المركز الثامن الألماني سامي خضيرة لاعب يوفنتوس، يليه تاسعاً الفرنسي توماس ليمار لاعب موناكو، ثم الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ عاشراً.

وعلى جانب آخر، تصدر كريستيانو قائمة اللاعبين الذين خاضوا أكبر عدد من الدقائق في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بواقع 930 دقيقة، متقدماً على غريزمان (888) يليه درينكواتر (886) ثم كوكي (878)، في حين تساوت عدد الدقائق التي خاضها كل من كارفاخال، والنمساوي ديفيد ألابا، وحارس مرمى بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير، ونظيره في الريال كيلور نافاس بـ840 دقيقة لكل منهم.

ويتشاطر ريال مدريد وبوروسيا دورتموند قائمة الفرق الأوروبية صاحبة أكبر نصيب من الأهداف في دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 28 هدفاً، متقدمان على البايرن بهدف وعلى برشلونة باثنين.

لكن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذي ودع البطولة على يد يوفنتوس، ينفرد بصدارة هدافي البطولة هذا الموسم بـ11 هدفاً، متقدماً بـ3 على البولندي روبرت ليفندوفسكي (بايرن) والأوروغوياني إدنسون كافاني (باريس سان جيرمان). ( EFE )

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