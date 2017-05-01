في ظل استمرار تضييق الخناق عليهم .. سفير بشار الأسد في لبنان يدعو السوريين هناك للعودة إلى بلادهم لأنها ” أفضل بكثير “

دعا سفير بشار الأسد في لبنان، علي عبد الكريم علي، السوريين الموجودين هناك إلى العودة إلى سوريا قائلاً: “إن الوضع في سوريا أفضل بكثير مما هو عليه في لبنان”.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن عبد الكريم قوله، إن “القوانين التي تصدرها وزارة العمل في لبنان لتحديد عمل السوريين في مهن محددة، مجحفة بحق العمالة السورية”.

وأضاف أن “بعض هذه القوانين يعود لما قبل الأزمة السورية، وعدد من الوزراء كان متعاطفاً ويريد إيجاد علاج للمسألة بينما آخرون أرادوا زيادة الحصار .. بعض القوى السياسية متعاطفة ومؤيدة لسوريا، بينما قوى أخرى لا تخفي عداءها للسوريين وشراكتها في الأزمة السورية”.

وأشار علي إلى أن “إغلاق بعض المحلات يقترن بحجة عدم وجود إقامة أو أذن عمل مع صاحب العمل، علماً أنهم لو تقدموا للحصول على رخصة لقوبلوا بالرفض”.

وأضاف أن “أكثر المهن التي يعمل بها السوريون في لبنان هي الزراعة والأسمنت والأعمال الإنشائية والوظائف ذات الأجور المتدنية”.

عكس السير