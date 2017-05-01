كان حينها طفلاً يلهو في القرداحة .. طلاب موالون من جامعة حلب يحتفلون بـ ” عيد الجلاء ” عبر زيارة قبر ” القائد المؤسس ” ! ( فيديو + صور )

في محاولة جديدة لربط سوريا وكل ما يتعلق بها بالأسد الأب والابن، احتفل طلاب موالون من جامعة حلب بـ “عيد الجلاء” (17 نيسان)، بزيارة قبر حافظ الأسد.

ونشر “الاتحاد الوطني لطلبة سورية – فرع جامعة حلب‏”، صوراً للزيارة، وعلق عليها بالقول، إنها “زيارة لضريح القائد المؤسس حافظ الأسد بمناسبة ذكرى الاستقلال”.

ورغم تنوع الألقاب التي أطلقت عليه، فإن حافظ لم يسبق أن وصف بالمؤسس قبل اندلاع الثورة، فكان يعرف بالقائد الخالد وبطل التشرينين والمعلم الأول والأب القائد والرمز المفدى وراعي الرياضة والرياضيين والفن والفنانين والنجارة والنجارين والعمال والفلاحين، وغير ذلك.

وبعد اندلاع الثورة، بدأ الموالون بإطلاق لقب “المؤسس” على حافظ الأسد، فلا تاريخ ولا جغرافيا في سوريا، قبل وصوله للسلطة.

وأضاف الفرع في منشوره المتعلق بالزيارة: “طلبة جامعة حلب يؤكدون على متابعة مسيرة النضال .. ومصممون على المضي قدماً رديفاً الجيش العربي السوري المغوار حتى اكتمال النصر الناجز الذي يتحقق بتضحيات الشهداء”.

ويعتبر لقب “المؤسس” مقبولاً إذا ما قورن بربط حافظ الأسد بـ “الجلاء”، إذ لم يكن حينها إلا طفلاً لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، يلهو مع أترابه في قرية القرداحة.

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