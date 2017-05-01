كوريا الشمالية تهدد بإغراق الغواصة الأمريكية ” يو إس ميشيغان “

هددت كوريا الشمالية، الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بإغراق غواصتها النووية “يو أس أس ميشيغان” ذات القدرات التدميرية، والتي رست حديثاً قرب سواحل كوريا الجنوبية، لمواجهة مساعي “بيونغ يانغ” لتطوير أسلحتها النووية، حسب ماذكرت وسائل إعلام محلية.

وحذر موقع “وريمين زوكيري” الموالي لحكومة “بيونغ يانغ”،صباح اليوم، من “مصير مآساوي سيواجه الغواصة الأمريكية (يو أس أس ميشيغان)، حال اقترابها من مناطق سيطرة كوريا الشمالية”.

وقال “الغواصة الأمريكية ستتحول إلى شبح غارق ولن تستطع العودة إلى السطح إن اقتربت.”

ووصلت الغواصة النووية الأمريكية إلى ميناء مدينة بوسان بكوريا الجنوبية الثلاثاء الماضي، ولديها القدرة على حمل 150 صاروخ “كروز″ من طراز “توماهوك”، وفق موقع البحرية الأمريكية.

ومن جهتها، نقلت شبكة “سي إن إن” أن تواجد الغواصة “يو إس إس ميشيغان” قرب شبه الجزيرة الكورية “أمر روتيني” في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وأفاد الموقع أن الغواصة النووية غير مقرر لها بعد المشاركة في أي تدريبات عسكرية.

وتسعى واشنطن إلى تجريد بيونغ يانغ، من قدراتها النووية والبالستية، إلا أن الأخيرة تواصل تجاهلها، وتطور أسلحتها وترسانتها، في تحدٍ لقرارات مجلس الأمن والحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي عليها.

جدير بالإشارة أن بيونغ يانغ أجرت السبت الماضي، تجربة إطلاق صاروخي باليستي، إلاّ أنه انفجر بعد ثوان من إطلاقه، بحسب ما أعلنته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية. (ANADOLU)

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