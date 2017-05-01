كونتي : دييغو كوستا أفضل مهاجم في العالم

أكد المدير الفني لنادي #تشيلسي الإنكليزي، الإيطالي #أنطونيو_كونتي، في خضم الشائعات حول إمكانية رحيل دييغو كوستا عن الفريق الصيف المقبل، أن اللاعب الإسباني هو “أفضل مهاجم في العالم”.

وكسر كوستا (28 عاماً) الثلاثاء الماضي صيامه التهديفي بثنائية سجلها أمام ساوثامبتون (4-2)، ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ19 في البريميير ليغ.

وانتشرت مؤخراً شائعات تشير إلى أن البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي يصغر كوستا بـ5 سنوات، قد ينتقل لتشيلسي من إيفرتون مقابل نحو 80 مليون جنيه إسترليني.

وعن هذه الشائعات، أكد كونتي في تصريحات نقلتها قناة “بي. بي. سي” البريطانية أن “لوكاكو (هداف الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 24 هدفاً) يعد لاعباً جيداً، لكن كوستا مهم جداً بالنسبة لنا، وفي هذه المرحلة من الموسم، سيكون حاسماً”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “إننا نتحدث عن مهاجمين عظيمين، لكن الجميع يعلم أن دييغو بالنسبة لي هو الأفضل في العالم”.

وأكد: “الموهبة تعد أمراً مهماً للغاية، لكنني أحب اللاعبين الذين يتمتعون بسمات المحارب على أرض الملعب.. وأحب أيضاً هؤلاء الموهوبين الذين يظهرون أنهم يعملون بجد أثناء المباريات”. ( EFE )

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