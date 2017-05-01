مسؤول نظامي يكشف عن سبب إلغاء ” لصاقة تمديد جوازات السفر “

قال مدير إدارة الهجرة والجوازت (سلطات النظام)، ناجي النمير، إن سبب إلغاء لصاقة تمديد الجوازات، التي تمنح للسوريين في السفارات والقنصليات، سببها “التزوير”.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن النمير قوله إن “سبب الإلغاء هو حصول عمليات تزوير للصاقة خارج سوريا، وتشديد بعض سلطات الهجرة في دول العالم على صحة اللصاقة وعدم الاعتراف بها أحياناً، ما أدى لتأخير الكثير من السوريين في المطارات”.

وأضاف أنه “لم يلغَ تجديد جوازات السفر، بل مازال بإمكان المواطنين تبديل جوازاتهم أو الحصول على جواز سفر جديد بالطريقة التقليدية”.

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