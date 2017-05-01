مصرع سعودي و إصابة آخر خلال إنقاذهما عائلة من موت محقق

لقي شاب سعودي مصرعه وأصيب آخر بجروح وحروق بليغة، بعد أن نجحا بإنقاذ عائلة سعودية من موت محقق.

وقال نشطاء سعوديون على موقع تويتر: ”إن الصديقين أحمد فايز الشهري وأحمد عبدالله السبيعي، شاهدا عائلة داخل سيارة مقلوبة على أحد الطرقات تشب فيها النيران، فبادر كل منهما بإيقاف سيارته والبدء بإنقاذ العائلة”.

ونجح الشابان بإخراج كل العائلة من السيارة المحترقة، وهم أمٌّ مع أبنائها الخمسة بمن فيهم الابن الأكبر الذي كان يقود سيارة “جيمس” وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، لكن الشاب أحمد السبيعي لقي حتفه في موقع الحادث متأثراً بالحروق وكذلك الاختناق الذي واجهه خلال عملية الإنقاذ.

كما أصيب الشاب الآخر، أحمد الشهري بجروح وحروق خطيرة، قبل أن يتم إسعافه بمروحية إسعاف إلى أحد مستشفيات مدينة جدة، حيث يتماثل للشفاء بعد أن استقرت حالته الصحية.

ولقيت القصة تفاعلاً جنونياً على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، و موقع تويتر عبر وسم #شاب_يضحي_بحياته_لإنقاد_عائلة حيث طالب آلاف المغردين السعوديين بتكريم عائلة الشاب الذي لقي حتفه في الحادثة، وصديقه الذي أصيب في عملية الإنقاذ.

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