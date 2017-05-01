مقتل متسلق سويسري شهير خلال محاولته بلوغ قمة ” إيفرست “

لقي متسلق الجبال السويسري الشهير، #أولي_ستيك، حتفه أثناء محاولته الوصول إلى قمة #جبل_إيفرست، ليصبح بذلك أول “ضحايا الجبل” خلال موسم التسلق الذي يبدأ في مارس وينتهي في مايو.

وأوضح مسؤول في منظمة “رحلات القمم السبع” في نيبال، أن ستيك قتل في المعسكر 1 بجبل “نابستي”، لافتا إلى أنه تم نقل جثته من موقع الحادث إلى لوكلا، حيث يوجد المطار الوحيد في جبل إيفرست.

وما زال من غير الواضح كيف لقي تريك حتفه، لكنه كان ينوي تسلق مسافة تصل إلى 8,850 مترا من جبل إيفرست، بالإضافة إلى جبل لوتس الشهر المقبل، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

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