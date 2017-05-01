هل وصل الفضائيون إلى الأرض قبل البشر ؟

لا يزال العديد من العلماء والباحثين يحاولون استكشاف الكواكب والنجوم البعيدة، ومعرفة إذا كان هناك مخلوقات تعيش فيها، ويقول بروفيسور أمريكي إن هناك احتمال أن تكون #الكائنات_الفضائية قد وصلت إلى الأرض قبل البشر.

ويقول الأستاذ في #جامعة_بنسلفانيا جيسون رايت في ورقة العمل التي أصدرها مؤخراً، إن المخلوقات الفضائية ربما تجولت في عدة كواكب في نظامنا الشمسي في الماضي السحيق، بما فيها الأرض التي نعيش عليها.

وحاول رايت استكشاف إمكانية وجود حياة في الفضاء، وخلص في دراسته إلى أنه فيما لو كان البشر وصلوا إلى الأرض قبل البشر، فقد تركوا أدلة غير مكتشفة بعد تحت سطح الكواكب أو حتى في المدارات القريبة منها، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وكتب رايت “كان كوكب الزُهرة في الماضي يملك غلافاً جوياً أرق بكثير عندما كانت الشمس أكثر وضوحاً، وربما كان سطح هذا الكوكب صالحاً للعيش. وبعد الأرض، ربما كان الزُهرة الكوكب الأكثر احتمالاً لوجود أنواع بيولوجية في الماضي”.

وأضاف رايت “بعد ذلك، ربما تكون الأقمار الجليدية وحتى الكويكبات المواقع الأكثر وضوحاً لوجود أنواع من الحياة كالتي نعرفها اليوم”. ويعتقد رايت أن بعض العلامات على المريخ يمكن أن تكون المفتاح لإثبات وجود كائنات قبل البشر”.

وأوضح رايت أن الأنواع التي ربما تكون قد عاشت على الزُهرة أو المريخ، لم تترك علامات على هذه الكواكب يمكن أن يُستدل بها على وجودها.

وتقول ناسا إنها على وشك التوصل إلى أهم الاكتشافات فيما يتعلق بحياة الكائنات على كوكب المريخ، حيث تخطط لإرسال بعثة إلى الكوكب الأحمر بحلول 2022، وستبحث هذه البعثة في ثلاثة مواقع من المحتمل أن تحتوي على أدلة على حياة الكائنات الفضائية.

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