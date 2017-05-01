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وزير صحة النظام يطالب الأطباء المتغربين و المهاجرين بالعودة إلى سوريا

‏2 ساعتين مضت أخبار البلد تعليق واحد

طالب وزير الصحة النظامي، نزار يازجي، الأطباء السوريين في جميع أنحاء العالم، والذين “سافروا لسبب من الأسباب”، العودة لسوريا.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن يازجي قوله، إن “سوريا بأمان وقوية كأطبائها المستمرين بعملهم في المشافي”.

وأضاف يازجي: “هي رسالة تقول للعالم .. ها هم أطباؤنا الذين يتواجدون بسوريا، رغم جميع ظروف الأزمة، والتي دخلت عامها السابع، ورغم ذلك فنحن أقوياء، وموجودون، ونستمر”.

وتنقل مصادر إعلامية موالية عن أخرى رسمية قولها، إن حوالي 8 آلاف طبيب من أصل 31 ألفاً، هاجروا من سوريا، واتجه معظمهم نحو أروبا، ومنهم 1500 في ألمانيا وحدها.

عكس السير

تعليق واحد

  1. عد من حيث اتيت
    مايو 2, 2017 , 12:06 ص في 12:06 ص

    مشان يتسلو فيهم شبيحة بشار ,, ما لحتى تعرفوا احترام البني ادم … ما سألت نفسك ليش طفشو يا معالي الوزير ؟؟؟

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