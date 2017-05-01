وفاة الممثل المصري مظهر أبو النجا بعد صراع مع المرض

توفي صباح اليوم الإثنين الفنان المصري الشهير مظهر أبو النجا، عن عمر يناهز 76 عامًا إثر صراع مع المرض.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين للفنان الراحل إنه عانى من مشاكل فى عضلة القلب أدت إلى مشاكل كبيرة فى الكلى ، ودخل أبوالنجا العناية المركزة في أحد المستشفيات، غربي #القاهرة، قبل أن توافيه المنية صباح الاثنين.

وولد أبوالنجا في يوليو/ تموز 1941 في محافظة الدقهلية (دلتا النيل)، وقدّم عشرات الأفلام السينمائية من بينها “الفقراء لا يدخلون الجنة”، و”إحنا بتوع الأتوبيس″ و”الأبرياء” و”رجب فوق صفيح ساخن”، وله بعض الأعمال الدرامية الشهيرة من بينها “مأمون وشركاه”، و”رأس الغول”.

واشتهر الفنان الراحل بأداء الأدوار الكوميدية؛ حيث قدم العديد من المسرحيات منها “نصب واحتيال”، “عبده يتحدى رامبو”، و”عش المجانين”.

فيما كان آخر أعمال الفنان الراحل هو مسلسل “الضاهر” الذي منعه المرض من استكمال التصوير به ويُنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل. ( ANADOLU )

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