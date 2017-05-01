22 شهيداً جراء قصف جوي و صاروخي نظامي على أرياف دمشق و حلب (فيديو)

استشهد 22 مدنياً، وأصيب عشرات آخرين، جراء قصف جوي وصاروخي نظامي، طال مناطق في أرياف دمشق وحلب.

وقال حسين بدوي، مسؤول مركز الدفاع المدني بحلب، لوكالة أنباء الأناضول، إن “9 أطفال و3 رجال و4 نساء استشهدوا، وأصيب آخرون بقصف على ريف حلب الغربي يعتقد أنه بصواريخ من طراز أرض ـ أرض، مصدره مناطق سيطرة نظام بشار الأسد في مدينة حلب”.

ولفت إلى أن القصف “أدى أيضاً إلى تدمير 3 منازل في قرية عويجل بريف حلب الغربي”.

وأوضح بدوي للوكالة أن “عدد الضحايا مرشح للارتفاع، إذ أن فرق الدفاع المدني لا تزال تحاول انتشال الجثث والبحث عن ناجين، حيث أننا تمكنا من انتشال 3 أشخاص على قيد الحياة”.

وفي ريف دمشق، استشهد 6 مدنيين على الأقل إثر قصف جوي بالقنابل العنقودية على بلدتي سقبا وحمورية في الغوطة الشرقية.

وقال أنس الطعان، من المكتب الإعلامي للدفاع المدني في الغوطة الشرقية للوكالة، إن “الطيران الحربي التابع لنظام بشار الأسد ما زال يحلق في سماء بلدات الغوطة كما أن فرق الدفاع المدني تحاول البحث عن ناجين من تحت الأنقاض في المناطق المستهدفة”.

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