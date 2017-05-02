” آرغوس ” .. كاميرا أمنية لاسلكية عالية الجودة

يتوفر مشروع كاميرا جديد على منصة إنديغوغو للمراقبة المنزلية بمزايا متنوعة وبسعر اقتصادي، تمتاز بسهولة تركيبها ونقلها من مكان لمكان دون أدنى مشكلة إضافة إلى عدم اعتمادها على أي أسلاك بالمطلق. وتعتمد الكاميرا على قاعدة مغناطيسية مبتكرة قادرة على الحركة بزاوية 360 درجة، مما يمنحك المزيد من الخيارات في المراقبة.

وتعمل الكاميرا بالاعتماد على نظام استشعار ذكي للحركة، بحيث يُمكنها معرفة أي حركة غير اعتيادية والتقاطها على الفور، في حين تعود الكاميرا لوضع الاستعداد طالما أنه لا يوجد حركة بالجوار وذلك لتوفير البطارية وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وفي حال استشعار الكاميرا لأي حركة، فإنها تقوم على الفور بإرسال تنبيهات في الوقت الحقيقي عبر الهاتف الذكي أو من خلال إصدار صوت تلقائياً.

ويُمكن للمستخدم الحصول على عرض حي للكاميرا على هاتفه الذكي في أي وقت وأي مكان، حتى في حال الابتعاد عنها لمسافات طويلة جداً، ليس هذا فحسب بل يُمكن أيضاً إرسال رسالة صوتية أو الاستماع إلى ما يحدث مباشرة.

وتتيح الكاميرا التقاط الصور والفيديوهات وكذلك مشاهدة البث المباشر بدقة 1080 بكسل، كما أنها تدعم العمل في ظروف الطقس القاسية مما يجعلها ملائمة للاستخدام الخارجي.

تدعم الكاميرا ميزة الرؤية الليلية لغاية 10 أمتار، وكذلك القدرة على إضافة ذاكرة تخزين خارجية من نوع مايكرو إس دي لغاية 16 غيغابايت ، و يُمكن للمستخدمين طلب نسخة منها مقابل 80 دولاراً أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع.

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