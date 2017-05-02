أردوغان يعود لقيادة حزبه .. و يؤكد لأوروبا : إما أن نفتح فصول التفاوض حول الانضمام إلى الاتحاد أو نقول ” وداعاً “

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أوروبا تقدم مختلف أنواع الدعم لمنظمتي “غولن وبي كا كا الإرهابيتين”، لقطع الطريق أمام تركيا التي تزداد قوة.

وأضاف أردوغان، في كلمة له الثلاثاء، بمقر حزب العدالة والتنمية، خلال حفل أقيم بمناسبة عودته إلى عضوية الحزب، أن أمام أوروبا بعد الآن خيارين اثنين، إما فتح الفصول التفاوضية حول العضوية التي أحجمت عن فتحها حتى اليوم، و”إما نقول لهم وداعًا”.

وقال إن محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها “تنظيم غولن الإرهابي” في تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي، تعتبر من المحاولات التي قل نظيرها على مستوى العالم.

وشدد الرئيس أردوغان خلال كلمته على أهمية وضرورة العمل الدؤوب على تطوير البلاد من الناحية الاقتصادية، والبنى التحتية، والأمن، والقضاء، وكذلك بذل قصارى الجهود لتطوير البلاد في كافة الميادين، مؤكّدًا على أهمية مبدأ المواطنة، وأنه لا يوجد في تركيا مواطنون من الدرجة الثانية، وأن جميع مواطني الجمهورية ذات الـ 80 مليونًا، هم مواطنون من الدرجة الأولى. (ANADOLU)

عكس السير