ألمانيا : محاكمة ثمانيني دهس جمعاً من المارة عن طريق الخطأ

بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة مسن (85 عاما) دهس عن طريق الخطأ جمعاً من المارة في منطقة للمشاة بمدينة باد زيكينجن الألمانية، ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة 27 آخرين قبل نحو عام.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في مستهل المحاكمة إن الرجل متهم بالقتل الخطأ والتسبب في إصابات جسدية في عدة حالات.

وأوضح المتحدث أن المتهم اختلط عليه الأمر خلال القيادة بين الضغط على المكبح والوقود، ما أدى إلى تحرك السيارة بصورة خارجة عن السيطرة في اتجاه المارة.

وأسفر الحادث عن مقتل امرأة، (63 عاما) ورجل (60 عاما) وإصابة 27 آخرين، من بينهم 9 أصيبوا بإصابات بالغة.

واعترف المتهم بخطئه، قائلاً عبر محاميه في مستهل المحاكمة إنه تسبب في معاناة بالغة لأشخاص آخرين، مضيفاً أنه ليس بوسعه سوى الأمل في أن يسامحه الضحايا وذويهم.

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