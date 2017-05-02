ألمانيا : وزيرة الدفاع تلغي زيارتها لأمريكا للتركيز على اعتقال ضابط انتحل صفة ” لاجئ سوري ” مشتبه بصلته بالإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية الثلاثاء إلغاء وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين لزيارتها إلى الولايات المتحدة التي كانت مقررة الأربعاء على خلفية تحقيقات ضد ضابط بالجيش الألماني مشتبه في صلته بالإرهاب.

وذكرت الوزارة في بيانها أن كشف الملابسات الحالية بشأن الضابط فرانكو إيه. الذي يحمل رتبة “فيرست ليفتنانت” المنحدر من مدينة إلكيرش يتصدر قائمة أولويات الوزيرة.

وبحسب تقارير إعلامية، عثرت وزارة الدفاع الألمانية على دلائل تشير إلى وجود خلية يمينية متطرفة صغيرة داخل القوات المسلحة الألمانية، وذلك في إطار التحقيقات في واقعة الضابط الألماني المنتمي إلى اليمين المتطرف.

ووفقا لمعلومات صحف مجموعة “شبكة #ألمانيا التحريرية”، فإن الوزارة ترجح أن الخلية تضم نحو خمسة أفراد.

وذكرت الصحف الثلاثاء استنادا إلى سياسي رفيع المستوى في شؤون الدفاع أن وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين ألغت زيارتها التي كانت محددة الأربعاء إلى الولايات المتحدة، والتي كانت ستتوجه فيها إلى نيويورك وواشنطن، لإجراء الترتيبات اللازمة لكشف المزيد من الملابسات عن واقعة الضابط.

وتجدر الإشارة إلى أن الضابط يقبع في السجن على ذمة تحقيق مع متورط آخر (24 عاما) بتهمة انتحال شخصية لاجئ سوري وللاشتباه في أنه كان يخطط لشن هجوم خطير.

وكانت فون دير لاين اتهمت الجيش مؤخرا في تصريحات إعلامية “بضعف القيادة على مستويات مختلفة وبالفهم الخاطئ لروح الجماعة”.

وفي خطاب صريح لأفراد الجيش كتبت فون دير لاين أن الفضائح الأخيرة في القوات المسلحة لم تعد حوادث فردية. (DPA)

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