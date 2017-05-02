أنباء عن إصدار ” سوني ” لجهاز ” PlayStation 5 ” العام المقبل

تشير الأنباء إلى إمكانية أن تكون شركة #سوني تستعد لإطلاق الجيل الجديد من منصتها للألعاب #بلاي_ستيشن 5 PlayStation قبل نهاية عام 2018، وذلك وفقاً لتقرير لصحيفة وول ستريت غورنال من مصدر موثوق يعود للمحلل داميان ثونغ المحلل في شركة ماكاري Macquarie المتخصصة في القطاع الاستهلاكي.

ويمتلك المحلل ثونغ Damian Thong سجلاً جيداً بالنسبة للتوقعات المتعلقة بهذا النوع من المنتجات الاستهلاكية، حيث تنبأ سابقاً وبشكل دقيق ما يخص PlayStation 4 Pro التي أطلقتها الشركة في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي وPlayStation 4 Slim قبل الإطلاق.

ووفقاً لتقرير صحيفة “وول ستريت غورنال” فإن ثونغ توقع أن تطلق شركة سوني الجيل القادم من منصة بلاي ستيشن في النصف الثاني من عام 2018، مع الملاحظة أن الشركة لم تصدر أي إعلانات حول هذا الموضوع وأن الأمر ما يزال في عداد الشائعات والتوقعات.

وقد لا تحتاج الشركة اليابانية إلى إطلاق بلاي ستيشن 5، حتى لو كان أداء منصة #مايكروسوفت القادمة التي تحمل الاسم الرمزي Project Scorpio جيداً، حيث كشفت الشركة أخيراً عن بيعها 60 مليون قطعة PS4، بينما لا تنشر مايكروسوفت البيانات الخاصة بمبيعات منصة إكس بوكس، ولكن سوبيرداتا Superdata تقدر أنها باعت 26 مليون وحدة إكس بوكس ون حتى الآن.

وكانت سوني قد أصدرت منصة PS4 لأول مرة في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) 2013، أي أقل من أربع سنوات مضت، وأتبعتها بمنصة PS4 Pro التي تعتبر ترقيه في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، ولا تزال مبيعات عائلة PS4 مرتفعة جداً، لذلك قد يكون تنبؤ ثونغ مستبعد جداً.

ويمكن القول بأن الشركة قد تتطلع إلى منافسة منصة Project Scorpio من مايكروسوفت التي تعمل بنظام 4K، والتي يمكن أن تصبح واحدة من أقوى أنظمة الألعاب المنزلية عند وصولها للأسواق في أواخر هذا العام، حيث تتجاوز مواصفاتها PS4 Pro وهي منصة سوني الداعمة لنظام 4K.

وتعتبر الألعاب نقطة تفوق كبيرة لصالح عائلة PS4 بالمقارنة مع الجيل الأحدث من منصة Xbox One، حيث ساهمت الألعاب بجزء كبير من نجاح منصة سوني التي تتميز باستقرار كبير في النظام والتصاميم عالية الجودة، الأمر الذي قد يدفع الشركة اليابانية لتأخير إطلاق منصة جديدة وانهاء الاستفادة من تلك الألعاب.

عكس السير