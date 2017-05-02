” إنتكاسة تلو الأخرى لدائرة الهجرة ” .. ألمانيا : المزيد من السوريين يكسبون قضية الحصول على حق اللجوء بدلاً من ” إقامة السنة “

منحت المحكمة الإدارية في مدينة أوسنابروك، شمال غرب #ألمانيا ، مزيداً من اللاجئين السوريين الحماية الكاملة (لجوء 3 سنوات) بموجب اتفاقية جنيف.

ويأتي قرار المحكمة خلافاً لقرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ما يعني انتكاسة تلو الأخرى لدائرة الهجرة، على حد تعبير صحيفة “”أوسنابروكر تسايتونغ”.

وقالت يوليا شريدر، المتحدثة باسم المحكمة الإدارية في أوسنابروك: “منذ كانون الأول عام 2016، أصدرت المحكمة 150 حكماً يمنح المتقدمين السوريين حق اللجوء حسب اتفاقية جنيف”.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المحكمة الإدارية في أوسنابروك ترى أن اللاجئين السوريين في خطر إن هم عادوا إلى سوريا.

وأشارت إلى إن النظام السوري يعتبر معظم من سافر بطريقة غير شرعية ووصل إلى ألمانيا، معارضاً، ما يجعل طالبي اللجوء تحت خطر الاعتقال والتعرض للتعذيب.

وتابعت المتحدثة باسم المحكمة، أنه “في العام الحالي تم تقديم 112 طلب طعن ضد قرار مكتب الهجرة، وتم إنشاء دائرة في المحكمة تحت اسم “الغرفة السابعة”، معنية في المقام الأول بقرارت الطعن التي يقدمها اللاجئون السوريون، فيما تزال 546 قضية قيد الدراسة”.

وأضافت الصحيفة، أن المحكمة سجلت هذا العام، حتى الخميس الماضي، 1265 دعوى قضائية، تم النظر بـ 872 منها، بينما تزال 1730 قضية معلقة.

عكس السير