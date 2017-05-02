إيران تتأسف لألمانيا بعد وفاة سياح ألمان جراء حادث في محافظة ” فارس “

اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن اسفه للحادث المروري الذي وقع لمجموعة من السياح الالمان في محافظة فارس جنوب ايران، ما ادى الى مصرع اثنين منهم واصابة 17 اخرين.

واذ اعرب قاسمي في تصريح له مساء الاثنين عن اسفه العميق للحادث المروري للحافلة التي كانت تقل مجموعة من السياح الالمان، في محافظة فارس جنوب البلاد، وصف مصرع اثنين منهم خبرا مؤلما، متقدما بالمواساة والتعزية لذويهما.

واضاف المتحدث ورئيس مركز الدبلوماسية العامة والاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية، ان هؤلاء السياح هم ضيوف للشعب الايراني، وبعد وقوع الحادث بسبب الطريق الزلق تم اتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لنقل الجرحى الى المستشفيات في مدينتي شيراز ومرودشت لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم. (IRNA)

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