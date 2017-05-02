الباحث الإماراتي إبراهيم الجروان : شهر رمضان هذا العام الأخير في فصل الصيف

أكد الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، #إبراهيم_الجروان، أن شهر #رمضان المبارك هذا العام سيكون الأخير الذي يقع بفصل #الصيف، فيما سيكون شهر رمضان المقبل 2018 ربيعياً، وفقاً للفصول الفلكية والجغرافية التي تعتمد على موقع الشمس بالنسبة للكرة الأرضية.

وأوضح ابراهيم الجروان أن “معظم وقت شهر رمضان في العام الحالي سيكون ربيعياً ما عدا الأسبوع الأخير من الشهر كونه سيدخل ضمن فصل الصيف، فيما سيتقدم رمضان 10 أيام في العام المقبل وبالتالي سيدخل كاملاً في فصل الربيع”.

وتوقع الجروان، أن يأتي شهر رمضان يوم السبت الموافق 27 مايو (أيار)، مشيراً إلى أن ولادة القمر ستكون في تاريخ 25 من ذات الشهر عند الساعة الثانية عشر والنصف ليلاً فيما سيشاهد القمر في اليوم الذي يليه.

وحول أطول ساعات صيام، أكد الجروان بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية أنها “ستكون بتاريخ 21-22 يونيو (حزيران)، ويحدث في هذا الوقت “انقلاب يونيو الصيفي” وتتجاوز ساعات النهار 13 والنصف ساعة، فيما سيصوم الناس في هذا اليوم 15 ساعة عند اضافة ساعات الصباح المبكر قبل شروق الشمس لفترة الصيام”.

وأشار الباحث في علوم الفلك إلى أن، “الفارق بين ساعات الصيام سيكون 20 دقيقة طيلة شهر رمضان المبارك، متوقعاً في الوقت ذاته أن تتراوح درجات الحرارة خلال الشهر بين 41-43 ويمكن أن تتأثر درجات الحرارة بموجات حر ورطوبة عالية فتتجاوز 48 درجة مئوية”.

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