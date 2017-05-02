الحارس كاسبر شمايكل على أعتاب مانشستر يونايتد

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية أن الدنماركي كاسبر بيتر شمايكل حارس نادي #ليستر_سيتي، هو الخيار الأول ليحل محل الإسباني ديفيد دي خيا، في حال رحيله إلى نادي ريال مدريد في الصيف المقبل.

وكشفت تقارير صحفية عالمية في الأونة الأخيرة، أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا على بعد خطوة من الانتقال لنادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، في صفقة قد تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني بحسب ما نقلت شبكة يورو سبورت ، وقالت أن جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، يصر على ضم الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، وذلك بعد تأكيدات رحيل ديفيد إلى نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

وأشارت إلى أن على الرغم من تجديد عقد الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل البالغ من العمر 30 عاماً مع نادي ليستر سيتي بطل البريميرليغ لمدة 5 مواسم حتى عام 2022، إلا أنه لن يرفض عرضاً من النادي الأكبر في إنكلترا مانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن العديد من الأندية الكبري في إنكلترا، تسعي للتعاقد مع الدنماركي كاسبر شمايكل حارس نادي ليستر سيتي، بعد تقديم موسم خيالي ومساعدة فريقه على تحقيق المعجزة والحصول على بطولة البريميرليغ.

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