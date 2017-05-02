الحسكة : العشرات ضحية لهجوم انتحاري لتنظيم ” داعش ” على مخيم حدودي بريف الحسكة

قتل تنظيم “داعش”، الثلاثاء، ما لا يقل عن 32 شخصاً، وتسبب بإصابة عشرات آخرين، عبر شنه هجوماً على مخيم حدودي، بريف الحسكة، بالقرب من معبر تسيطر عليه وحدات الحماية الكردية.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الهجوم “أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح”.

ولفت عبد الرحمن إلى أن “الاشتباكات العنيفة تتواصل بين قوات سوريا الديمقراطية المدعمة بطائرات التحالف الدولي من جانب، وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية من جانب آخر اثر الهجوم”.

وأشار إلى أن الهجوم الانتحاري وقع بالقرب من مخيم في محيط منطقة رجم الصليبي، الواقعة بالقرب من الهول عند الحدود العراقية، وأوضح “أن بعض الانتحاريين تمكنوا من التوغل إلى داخل المخيم”.

من جهته، وأفاد الهلال الأحمر الكردي، أن الهجوم وقع عند الساعة الرابعة فجرا حسب التوقيت المحلي وأسفر عن مقتل 22 مدنياً.

وكان هذا المخيم المؤقت الذي يبعد 25 كم جنوب مخيم الهول، يؤوي أثناء الهجوم 300 عائلة فرت من العراق أو من دير الزور التي يسيطر التنظيم على أجزاء واسعة فيها. (AFP)

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