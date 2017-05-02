السعودية تستحوذ بشكل كامل على مصفاة النفط الأكبر في الولايات المتحدة

استحوذت شركة النفط السعودية “أرامكو” بشكل كامل (100%) على مصفاة النفط “بورث آرثر”، أكبر مصفاة في الولايات المتحدة.

وقالت شركة “شل” الهولندية، التي كانت تملك نصف أسهم شركة “موتيفا إنتربرايزس” المشغلة للمصفاة إنه تم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية حصتها في المصفاة إلى “أرامكو”، صاحبة النصف الآخر من أسهم “موتيفا إنتربرايزس”.

وبذلك تكون “أرامكو” قد استحوذت بشكل كامل على “بورث آرثر”، التي تعد جوهرة تاج صناعة تكرير النفط في الولايات المتحدة. وتقع المصفاة في ولاية تكساس، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 600 ألف برميل يوميا.

وإلى جانب المصفاة باتت “أرامكو” تمتلك 24 محطة توزيع في المنطقة. كما تحصل على الحق الحصري في بيع البنزين والديزل الذي يحمل علامة “شل” في جورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفرجينيا وماريلاند والنصف الشرقي من ولاية تكساس وأغلبية فلوريدا.

وقالت “شل” في آذار/مارس الماضي إنها توصلت لاتفاق بيع حصتها في “موتيفا إنتربرايزس” لعملاق النفط السعودي “أرامكو” بقيمة 2.2 مليار دولار.

السعودية هي ثاني أكبر مصدر للنفط للولايات المتحدة بعد كندا. واستوردت الولايات المتحدة 1.3 مليون برميل من النفط الخام السعودي يوميا في فبراير/ شباط الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 32% مقارنة بـ2016، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتسعى السعودية من خلال عملية الاستحواذ على تنويع مصادر دخلها وزيادة أنشطتها في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للنفط الخام ومنتجاته في العالم. (RT)

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