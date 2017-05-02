العلماء يتوصلون إلى طريقة جديدة لصناعة الطوب على سطح ” كوكب المريخ “

تمكن علماء من #جامعة_كاليفورنيا الأمريكية من التوصل لطريقة ستساعد رواد الفضاء في المستقبل على استخدام تربة #المريخ لصناعة الطوب ومواد البناء.

بعد أن أعلنت وكالة #ناسا منذ فترة عن خطتها لغزو المريخ و إقامة مستعمرات بشرية جديدة على سطحه خلال الأعوام القادمة، بدأ الكثير من العلماء بالتفكير بطرق جديدة لمساعدة الرواد الأوائل على استخدام موارده لبناء مستوطناتهم، للتمكن من العيش في ظروف الكوكب الصعبة.

وفي واحدة من الدراسات تمكن العلماء في جامعة كاليفورنيا الأمريكية من التوصل لطريقة جديدة لمحاكاة ظروف البناء التي قد يستخدمها رواد الكوكب الأوائل، وعن تلك الطريقة قال العالم يو تسياو وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم : “تمكنا في مخابر الجامعة، وبالاعتماد على المعلومات التي حصلنا عليها من وكالة ناسا الفضائية، من تصميم مكعبات، تشبه مكعبات طوب البناء، من مواد بركانية أرضية تشبه إلى حد كبير تربة كوكب المريخ، الطريقة لم تتطلب تسخين تلك المواد أو مزجها بمواد أخرى، والمكعبات الناتجة كانت صلبة إلى حد يشبه الخرسانة”.

وأضاف العالم: “الرواد الأوائل الذين سيذهبون في تلك المغامرة لاكتشاف المريخ، شجعان للغاية، لذلك يشرفنا أن نقوم بدراسات وبحوث من الممكن أن تساعدهم على البقاء هناك”.

وأشار القائمون على المشروع إلى أنهم تمكنوا من صنع قطع من هذا الطوب لا تتجاوز أطوال كل منها إنشا واحدا أي (2.54 سم)، و لكنهم يخططون في المستقبل لصناعة قطع بأحجام أكبر، كما أوضحوا أن بالإمكان استخدام تقنيتهم الجديدة، في حال نجاحها، لبناء الجدران بواسطة الطابعات ثلاثية الأبعاد.

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