اللاذقية : مشفى خاص يحتال على ذوي مريض توفي بعد إجراء عمل جراحي له

تناقلت مصادر إعلامية موالية تفاصيل حادثة وفاة شخص في مشفى خاص بـ #اللاذقية ، وإجبار ذويه على دفع فاتورة ضخمة لم يتم إعلامهم بها.

وقالت صحيفة تشرين النظامية، إن تقريراً حصلت ليه يوثق الحادثة التي وقعت في أحد المشافي، والتي أجبر فيها أهل المريض (ح .ع)، على دفع فاتورة وصلت لحوالي 850 ألف ليرة سورية لقاء عملية انتهت بوفاة المريض، كما تبين لهم أيضاً “وجود أمور مسجلة في الفاتورة لم يتم تقديمها للمريض”.

والتكاليف المضافة، بحسب الصحيفة، هي عبارة عن “مواد وتحاليل لم يقم بها المريض”، أما تفاصيل تكاليف العملية فكانت: “أجور أطباء 225 ألف ليرة، أجور تخدير وانعاش 35 ألف، مواد 115 ألف، أدوية وتحاليل 61 ألف، ثمن الوصلة 200 ألف، مواد فوغارتي وخيطان من الطبيب 75 ألف، فريق الجراحة 30 ألف، مساعد الجراح 15 ألف، أجور عناية مشددة ليومين 30 ألف، أوكسجين 10 آلاف، إشراف الطبيب عليه 4000 ليرة، أجور براد لمدة 4 ساعات فقط 35 ألف ليرة سورية”.

وبين أهل المريض أنهم “قاموا باستدانة مليون ليرة لدفع فاتورة المشفى الباهظة”، مشيرين إلى أن “الفاتورة فيها ظلم كبير”.

وقال، صفوان عابدين، رئيس دائرة الخدمات الطبية في اللاذقية للصحيفة إن “تسعيرة المشافي الخاصة هي التسعيرة النظامية التي حددت من قبل وزارة الصحة “.

ودعا عابدين “أي مريض يشعر بالظلم من قبل المشفى الخاص التقدم بشكوى لتتم متابعتها من خلال تقديم الفاتورة المعطاة للمريض ليتم الاتصال بالمشفى من قبلنا وطلب فاتورة أخرى”.

وختم بالقول: “طبعاً إن الفاتورة المقدمة لنا من قبل المشفى تكون مختلفة تماماً عن الفاتورة المعطاة للمريض حسب الأجور المعتمدة من قبل وزارة الصحة “، وهي بحاجة للكثير من الوقوف والدراسة .

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