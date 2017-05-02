الليرة التركية تسجل أعلى سعر لها أمام الدولار خلال 4 أشهر

سجل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أقل سعر له أمام الليرة التركية منذ 2 يناير/كانون ثاني، حيث وصل سعر الدولار الواحد 3.5305 ليرة تركية.

ويرى محللون أن تصريح رئيس البنك المركزي مراد تشنثايا، الجمعة الماضية، باستمرار الإجراءات الهادفة لدعم الليرة التركية، أسهمت في ارتفاع قيمة الليرة أمام الدولار.

ويشير المحللون إلى عامل آخر أسهم في ارتفاع الليرة التركية أمام #الدولار الأمريكي، يتمثل في تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه مستعد للقاء نظيره في كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، “في الظروف المناسبة”؛ وهو ما أدى إلى طمأنة مخاوف المستثمرين.

(ANADOLU)

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