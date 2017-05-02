” المدريديستا ” يختارون تشكيلة أساسية مختلفة عن تشكيلة زيدان

نظمت صحيفة “ماركا” الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني استطلاعًا للآراء من أجل اختيار التشكيلة المثالية لنادي #ريال_مدريد، وذلك بعد التغييرات التي قام بها المدرب الفرنسي #زين_الدين_زيدان في الآونة الأخيرة، بإشراكه لعدد من اللاعبين في قائمة الفريق الأساسية في المباريات المحلية والقارية.

وكان عدد من الجماهير المدريدية قد عبر عن عدم رضاه عن قرارات زيدان الفنية بإشراكه لبعض الأسماء في تشكيلة الفريق، مقابل استبعاده لبعض الأسماء الأخرى، خاصة في أعقاب الخسارة التي منيّ بها ريال مدريد أمام برشلونة في “كلاسيكو الأرض” بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، على الرغم من ان المباراة اقيمت على ملعب “السانتياغو بيرنابيو” معقل النادي الملكي .

هذا وشاركت جماهير ريال مدريد في اختيار التشكيلة الأساسية المفضلة بالنسبة إليهم ، وبحسب المردود الفني الذي قدمه كل لاعب خلال المباريات الماضية، حيث عرفت التشكيلة غياب أسماء عديدة ظلت حاضرة بشكل أساسي في الحسابات التكتيكية للمدرب زيدان مقابل حضور عناصر ظلت مجرد أوراق رابحة لزيدان وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، بينما أجمعت الجماهير المدريدية على عدة أسماء تعتبرها من كوادر الفريق، ولا يمكن لأحد أن يجادل على وجودها في الخيارات التكتيكية الرئيسية ، بالنظر إلى عروضها الفنية القوية التي قدمتها منذ بداية الموسم.

فعلى مستوى حراسة المرمى اجمع “المدريديستا” على اختيار الكوستاريكي كايلور نافاس كحارس أساسي للفريق بنسبة 71% مقابل 29% فقط لبديله الإسباني كيكو كاسيا، حيث خاض نافاس 23 مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن، مقابل 10 مباريات لمنافسه.

وفي خط الدفاع اجمعت جماهير النادي الملكي على تواجد كل من البرازيلي مارسيلو والإسباني داني كارفاخال كظهيرين أساسيين أمام منافسيهما البرازيلي دانييلو والبرتغالي فابيو كوينتراو .

أما في قلب الدفاع، فقد منحت الجماهير ثقتها لقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس بنسبة 23% رغم البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في موقعة”الكلاسيكو” وتسببت في خسارة الفريق، ومعه مواطنه ناتشو فيرنانديز بنسبة 14% عوضًا عن المدافع الفرنسي رافائيل فاران الذي يلعب أساسيًا بأمر من مدرب الفريق زين الدين زيدان.

ولم يختلف عشاق “الميرنغي” مع المدرب زيدان في أضلاع ثلاثي خط الوسط، من خلال اختيارهم لكل من الألماني توني كروس بنسبة 12% و الكرواتي لوكا مودريتش بـ 14 % والبرازيلي كاسيميرو بـ 9% رغم أن الأخير كان خارج أجواء “الكلاسيكو”.

في المقابل، فإن الاختلاف كان واضحًا بين المدرب زيدان و جماهير النادي حيال الثلاثي الهجومي للفريق، ففي وقت يعتمد فيه “زيزو” على البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بن زيمة و الويلزي غاريث بيل ، فان “المدريديستا” يفضلون إبعاد الثنائي (بنزيمة وبيل) ، وإشراك كل من الإسباني ايسكو بنسبة 15% و ماركو أسينسيو بنسبة 12% ، مع تواجد الهداف البرتغالي الذي حصل على ثقة الجماهير بنسبة بلغت 13%.

هذا واضطر المدير الفني الفرنسي إلى إحداث تغييرات كثيرة على التشكيلة الأساسية للفريق، بعدما اصطدم بالإصابات والعقوبات وكثافة الرزنامة، غير أن تلك التغييرات لم تعطِ ثمارها في كل مرة، إذ وجد زيدان نفسه يغامر في مباريات عديدة، خاصة بعد إقحامه للويلزي غاريث بيل في “الكلاسيكو”، بعدما كان عائداً لتوه من إصابة، ولم يكن جاهزاً بنسبة 100% .

وكشف إستطلاع الرأي عن سخط وغضب عشاق ريال مدريد على المهاجم الفرنسي بن زيمة الذي لم يحصل سوى على نسبة 3% فقط ، رغم أن زيدان أشركه في 25 مباراة من مباريات الدوري المحلي، منها 20 مباراة لعب بشكل أساسي دون تقديم أي أداء فني إيجابي.

يشار الى أن نتائج الاستطلاع قد اظهرت التقاء رؤية الجماهير مع قرار المدرب زيدان بالابقاء على المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في دكة الاحتياط، والاعتماد عليه كورقة رابحة بدلاً من إشراكه أساسيًا، بالإضافة إلى حرمان الهداف الكولومبي خاميس رودريغيز من قائمة الفريق الأساسية بعد حصوله على ما نسبته 3% فقط.

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