النظام يعمم أرقام ” 16 ألف جواز سفر سوري ” على أنها ” جوازات مزورة “

نقلت وسائل إعلام موالية عن “فرع الإنتربول في إدارة الأمن الجنائي”، أنه قام بتعميم أرقام #جوازات_سفر “فقدت من فروع الهجرة والجوازات في المحافظات السورية.

وعم الفرع أكثر من 16 ألف جواز سفر، وقد تم توقيف أعداد كبيرة من حاملي تلك الجوازات والتحقيق معهم، بحسب المصادر الموالية.

وما زالت العديد من الدول تتعامل مع سلطات النظام فيما يتعلق بالتحقق من سلامة جوازات السفر أو تزويرها، علماً أن النظام يعمد في كثير من الأحيان إلى استهداف معارضيه وتعميم جوازات سفرهم على أنها مزورة، رغم كونها عكس ذلك، وصادرة بشكل رسمي.

ومنذ اندلاع الثورة، عمل بشار الأسد على حرمان معارضيه من الحصول على أو تجديد جوازات سفرهم، ما دفع مئات الآلاف من السوريين إلى استخدام جوازات سفر مزورة، أو دفع مبالغ باهظة لمرتزقة النظام وسماسرته، مقابل الحصول على جواز سفر، في ظل فشل الأمم المتحدة أو “أصدقاء سوريا” بإيجاد أي حل بديل.

عكس السير