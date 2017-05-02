بالفيديو .. إصابة 20 راكباً في طائرة روسية بسبب ” مطب هوائي “

أحالت مطبات هوائية شديدة رحلةً على متن طائرة الخطوط الجوية الروسية “إيروفلوت” إلى جحيم، متسببة بإصابة 20 راكباً، كانوا في طريقهم من #موسكو إلى #بانكوك.

وقالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، إن الطائرة من طراز بوينغ 777، واجهت مطبات هوائية شديدة قبل 40 دقيقة من الهبوط في العاصمة التايلاندية امس الاثنين.

وقالت الشركة إن الطاقم لم يتمكّن من تحذير الركاب من الخطر الوشيك؛ لأن المطبات الهوائية وقعت في سماء صافية ، بحسب ما اوردت صحيفة سبق ، وكشفت الصور والفيديوهات، عن سقوط الركاب على أرضية الطائرة، وتناثر الطعام وحقائب اليد.

وقالت الصحيفة إن 20 راكباً أصيبوا، بينهم 3 أطفال رُضّع، وأن من بين الإصابات كسور بالعمود الفقري.

وأفادت شركة مطارات تايلاند العامة المحدودة الرئيسة التي تشغل مطارات البلاد أن الطائرة هبطت في العاصمة بانكوك.

وتنظم “إيروفلوت” رحلتين يومياً من موسكو إلى بانكوك. وتايلاند وجهة رئيسة للسياح الروس الذين يزور كثير منهم شواطئ البلاد.

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